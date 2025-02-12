Погода в Украине 13 февраля — прогноз от синоптика Наталки Диденко

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В четверг, 13 февраля, в Украине ожидается резкая смена погоды — возможно небольшое потепление. Однако плюсовые отметки в Украине будут недолго.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

По прогнозам Наталки Диденко, в четверг, 13 февраля, ночь еще будет морозной, с температурами -12...-6 °С, однако днем воздух прогреется до 0...+4 °С. Только в восточных регионах сохранится более низкая температура — -3...-1 °С.

Температурная карта Украины 13 февраля. Фото: скриншот

Относительно осадков — в четверг дожди или снег не ожидаются, но уже в пятницу и субботу атмосферные фронты принесут снег в большинство регионов Украины.

Прогноз погоды в Киеве на 13 февраля

В Киеве 13 февраля осадков не прогнозируют. Ночью температура опустится до -8...-6 °С, днем будет около 0 °С.

Как долго продлится потепление в Украине

Атмосферный фронт. Фото: Wetterpade

Наталка Диденко отмечает, что в пятницу, 14 февраля, в столице потеплеет до +1...+3 °С, но ожидается снег. В субботу будет снежить преимущественно ночью и утром, а температура снова начнет снижаться.

В пятницу, 14 февраля, температурный подъем охватит всю страну, и днем будет +1...+6 °С. Однако это временное потепление: уже в субботу снова похолодает.

Когда будут сильные морозы в Украине

Несмотря на колебания температуры, сильных морозов не предвидится. Наталка Диденко отметила, что морозы постепенно будут отступать, ведь через 2 недели наступает календарная весна.

Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в течение этой недели, с 10 по 17 февраля.

Между тем астросиноптики обнаружили несколько вспышек на Солнце и объяснили, будут ли магнитные бури в среду, 12 февраля, на Земле.