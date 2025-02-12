Прогноз погоды в Украине 13 февраля — синоптики прогнозируют усиление холодов

Люди на остановке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 февраля, ожидается с сильными морозами в некоторых регионах. Местами также будет туман. Температура воздуха местами упадет до -15 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 февраля

Погоду завтра будет определять поле высокого атмосферного давления. Однако синоптики отмечают, что ожидается его интенсивное падение. По их словам, это следует учесть метеозависимым лицам.

Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами ожидается туман. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -11...-6 °С, в восточных областях и в Карпатах — до -15 °С. На Закарпатье и в Крыму ожидается -6...-1 °С. Днем будет -3...+2 °С, в западных и Одесской областях — 0...+5 °С.

Погода в Украине 13 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 13 февраля

В столице и области ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -11...-6 °С, днем -3...+2 °С;

в Киеве ночью -9...-7 °С, днем около 0 °С.

Погода на Киевщине 13 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Согласно прогнозу Диденко, в четверг, 13 февраля, ночь еще будет морозной, с температурами -12...-6 °С, однако днем воздух прогреется до 0...+4 °С. Только в восточных регионах сохранится более низкая температура - -3...-1 °С.

Относительно осадков — в четверг дождей или снега не ожидается, но уже в пятницу и субботу атмосферные фронты принесут снег в большинство регионов Украины.

Температурная карта Украины 13 февраля. Фото: скриншот

В Киеве 13 февраля осадков не прогнозируют. Ночью температура опустится до -8...-6 °С, днем будет около 0 °С.

Атмосферный фронт. Фото: Wetterpade

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра дождей или снега не ожидается по всей территории Украины.

А на Киевщине 13 февраля температура воздуха снизится до -11 °С. В течение суток будет переменная облачность.