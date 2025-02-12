Прогноз погоды в Украине 13 февраля — синоптики прогнозируют усиление холодов

Синоптики предупредили об усилении холодов завтра
Погода в Украине завтра, 13 февраля, ожидается с сильными морозами в некоторых регионах. Местами также будет туман. Температура воздуха местами упадет до -15 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 13 февраля
Погоду завтра будет определять поле высокого атмосферного давления. Однако синоптики отмечают, что ожидается его интенсивное падение. По их словам, это следует учесть метеозависимым лицам.
Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами ожидается туман. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -11...-6 °С, в восточных областях и в Карпатах — до -15 °С. На Закарпатье и в Крыму ожидается -6...-1 °С. Днем будет -3...+2 °С, в западных и Одесской областях — 0...+5 °С.
Погода на Киевщине 13 февраля
В столице и области ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -11...-6 °С, днем -3...+2 °С;
- в Киеве ночью -9...-7 °С, днем около 0 °С.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Согласно прогнозу Диденко, в четверг, 13 февраля, ночь еще будет морозной, с температурами -12...-6 °С, однако днем воздух прогреется до 0...+4 °С. Только в восточных регионах сохранится более низкая температура - -3...-1 °С.
Относительно осадков — в четверг дождей или снега не ожидается, но уже в пятницу и субботу атмосферные фронты принесут снег в большинство регионов Украины.
В Киеве 13 февраля осадков не прогнозируют. Ночью температура опустится до -8...-6 °С, днем будет около 0 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра дождей или снега не ожидается по всей территории Украины.
А на Киевщине 13 февраля температура воздуха снизится до -11 °С. В течение суток будет переменная облачность.
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