Погода сьогодні 13 лютого в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка на вулиці у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 лютого, повідомили синоптики. В цей день вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями буде туман. Також українців попереджають, що погоду все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску, проте спостерігатиметься його інтенсивне падіння, що слід враховувати метеозалежним особам.

Про це у середу, 12 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі була -6...-11 °C, у східних областях та в Карпатах до -15 °С, на Закарпатті та в Криму -1...-6 °С. Вдень очікується -3...+2 °С, у західних та Одеській областях 0...+5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 13 лютого прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становила -6...-11 °С, вдень буде від -3...+2 °С.

Тим часом в Києві вночі було -7...-9 °С, вдень очікується близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні ця ніч ще залишиться морозною, очікується від -6...-12 °С, проте вдень температура повітря підвищиться до 0...+4 °С. Лише в східних областях буде нижче, а саме -1...-3 °С. Як прогнозує Діденко, сьогодні в усіх областях України опадів не очікується.

У Києві тим часом теж опадів не буде, а щодо температури, на цю ніч синоптик прогнозувала -6...-8 °С, а вдень близько 0 °С.

Нагадаємо, що сьогодні у Харківській області буде хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, проте варто остерігатися туману. Температура повітря впаде до -14 °С.

Також ми писали, що в цей день у Львові та області теж очікується хмарна погода протягом усього дня. Вночі та вранці стовпчики термометрів опустяться до -4 °C, але вдень температура підвищиться до +3 °C.