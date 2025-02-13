Погода сегодня 13 февраля в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина на улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 февраля, сообщили синоптики. В этот день ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами будет туман. Также украинцев предупреждают, что погоду все еще будет определять поле высокого атмосферного давления, однако будет наблюдаться его интенсивное падение, что следует учитывать метеозависимым лицам.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью была -6...-11 °C, в восточных областях и в Карпатах до -15 °С, на Закарпатье и в Крыму -1...-6 °С. Днем ожидается -3...+2 °С, в западных и Одесской областях 0...+5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 13 февраля прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составила -6...-11 °С, днем будет от -3...+2 °С.

Тем временем в Киеве ночью было -7...-9 °С, днем ожидается около 0 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине эта ночь еще останется морозной, ожидается от -6...-12 °С, однако днем температура воздуха повысится до 0...+4 °С. Только в восточных областях будет ниже, а именно -1...-3 °С. Как прогнозирует Диденко, сегодня во всех областях Украины осадков не ожидается.

В Киеве тем временем тоже осадков не будет, а что касается температуры, на эту ночь синоптик прогнозировала -6...-8 °С, а днем около 0 °С.

Напомним, что сегодня в Харьковской области будет облачная погода с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, однако стоит остерегаться тумана. Температура воздуха упадет до -14 °С.

Также мы писали, что в этот день во Львове и области тоже ожидается облачная погода в течение всего дня. Ночью и утром столбики термометров опустятся до -4 °C, но днем температура повысится до +3 °C.