Прогноз погоди в Україні 14 лютого — синоптики попередили про потепління

Синоптики дали обнадійливий прогноз щодо погоди завтра
У п'ятницю, 14 лютого, Україну почнуть покидати холодні вітри. Їм на зміну прийде тепліша повітряна маса із Західної Європи. Через це у більшості областей температура повітря підвищиться, особливо вночі. В деяких регіонах шкала термометра сягне +9 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 14 лютого
Синоптики також повідомили, що атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем.
Очікується хмарна погода. У західних областях невеликий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...0 °С, вдень 0...+5 °С.
Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.
На решті території обійдеться без опадів. Лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі перебуватиме в межах -8...-3 °С, на сході країни до -13 °С. Вдень від -3...-2 °С, у південній частині +4...+9 °С.
Погода на Київщині 14 лютого
На Київщині очікується хмарна погода. Вночі обійдеться без опадів, вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -8...-3 °С, вдень — -3...-2 °С;
- у Києві вночі -7...-5 °С, вдень 0...+2 °С.
Синоптики попереджають
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, 14 лютого в західних областях на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
Завтра, 14 лютого, в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +1...+6 °C, а в південній частині — до +6...+9 °C.
Однак вночі морози повернуться і температура повітря опуститься до -12...-5 °C, а на крайньому заході до -3...+1 °C.
Також Діденко спрогнозувала, що завтра холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області та частково торкнеться центральної частини. Опадів завтра не передбачається лише на півдні.
Погода в Києві 14 лютого
За словами синоптика, 14 лютого у Києві також очікується сніг. Також буде рвучкий південно-західний вітер. Вночі температура повітря опуститься до -6 °C, але вже вдень потепліє до +2 °C.
"Через сніг завтра доведеться чистити дороги та тротуари. Шановні водії, не забудьте щітки для автомобільних шиб", — попередила Діденко.
Раніше ми повідомляли, що на Сонці трапилося десять потужних спалахів, тому упродовж дня метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні можливий сильний снігопад та потепління.
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