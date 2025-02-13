Прогноз погоди в Україні 14 лютого — синоптики попередили про потепління

Переході взимку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 14 лютого, Україну почнуть покидати холодні вітри. Їм на зміну прийде тепліша повітряна маса із Західної Європи. Через це у більшості областей температура повітря підвищиться, особливо вночі. В деяких регіонах шкала термометра сягне +9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики також повідомили, що атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем.

Очікується хмарна погода. У західних областях невеликий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...0 °С, вдень 0...+5 °С.

Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.

На решті території обійдеться без опадів. Лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі перебуватиме в межах -8...-3 °С, на сході країни до -13 °С. Вдень від -3...-2 °С, у південній частині +4...+9 °С.

Погода в Україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 лютого

На Київщині очікується хмарна погода. Вночі обійдеться без опадів, вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -8...-3 °С, вдень — -3...-2 °С;

у Києві вночі -7...-5 °С, вдень 0...+2 °С.

Погода у Київській області 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, 14 лютого в західних областях на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Завтра, 14 лютого, в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +1...+6 °C, а в південній частині — до +6...+9 °C.

Однак вночі морози повернуться і температура повітря опуститься до -12...-5 °C, а на крайньому заході до -3...+1 °C.

Також Діденко спрогнозувала, що завтра холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області та частково торкнеться центральної частини. Опадів завтра не передбачається лише на півдні.

Карта температур в Україні на 14 лютого. Фото: Метеопост

Погода в Києві 14 лютого

За словами синоптика, 14 лютого у Києві також очікується сніг. Також буде рвучкий південно-західний вітер. Вночі температура повітря опуститься до -6 °C, але вже вдень потепліє до +2 °C.

"Через сніг завтра доведеться чистити дороги та тротуари. Шановні водії, не забудьте щітки для автомобільних шиб", — попередила Діденко.

Скриншот допису Наталки Діденко.

Раніше ми повідомляли, що на Сонці трапилося десять потужних спалахів, тому упродовж дня метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні можливий сильний снігопад та потепління.