Прогноз погоды на выходные 26-27 октября

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кибальчич

Погода в выходные 26-27 октября будет солнечной и сухой. Существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в субботу 26 октября

В субботу, 26 октября, на западе страны ожидается малооблачное небо, без осадков, с утренними туманами, а температура днем поднимется до +17 °С. Северные области также увидят переменную облачность и местами туман с дневной температурой до +13 °С.

В центре страны сохранится переменная облачность без дождей, температуры днем составят +15 °С. На юге и в Крыму теплее, до +17 °С днем, с легким южным ветром.

На востоке ожидается немного прохладнее, особенно ночью, до -1°С, однако днем воздух прогреется до +12°С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в воскресенье 27 октября

В воскресенье, на западе Украины, день будет малооблачным, ночью и утром местами ожидается туман. Температура ночью составит от +5 до +10 °С, днем поднимется до комфортных +14…+19 °С. В северных регионах прогнозируется переменная облачность, температура ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С.

Центральные области также обойдутся без дождя, здесь ночью +2...+7 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С. На юге и в Крыму малооблачно, ветер немного сильнее, но теплый: +5…+10 °С ночью и +13…+18 °С днем.

В восточных регионах сохранится переменная облачность с прохладными ночами (0...+5°С), днем воздух прогреется до +9...+14 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Напомним, по данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет сухая и относительно теплая погода. Ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat.