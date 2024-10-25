Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 26 жовтня

Діденко попередила низку областей про дощі завтра
Погода в Україні у суботу, 26 жовтня, очікується переважно без опадів. Однак дощі можуть пройти від Чернігівської області аж до Криму.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 26 жовтня
За словами синоптика, завтра невеликий дощ може пройти від Чернігівщини через Черкащину до Криму. Але переважно день пройде без істотних опадів.
Температура повітря сильно не зміниться: вночі очікується 0...+6 °C, вдень на заході +12...+18 °C, на сході — +9...+12 °C.
Водночас у більшості областей протягом дня коливатиметься у межах +10...+14 °C.
Погода у Києві 26 жовтня
У Києві на вихідних буде без опадів, вночі +3...+6 °C, вдень — +11...+12 °C.
Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, завтра у Києві буде суха та відносно тепла погода.
Також ми писали, що синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду завтра.
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