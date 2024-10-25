Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 26 жовтня

Дощова погода. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 26 жовтня, очікується переважно без опадів. Однак дощі можуть пройти від Чернігівської області аж до Криму.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 26 жовтня

За словами синоптика, завтра невеликий дощ може пройти від Чернігівщини через Черкащину до Криму. Але переважно день пройде без істотних опадів.

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря сильно не зміниться: вночі очікується 0...+6 °C, вдень на заході +12...+18 °C, на сході — +9...+12 °C.

Водночас у більшості областей протягом дня коливатиметься у межах +10...+14 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода у Києві 26 жовтня

У Києві на вихідних буде без опадів, вночі +3...+6 °C, вдень — +11...+12 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, завтра у Києві буде суха та відносно тепла погода.

Також ми писали, що синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду завтра.