Прогноз погоды от Натальи Диденко на завтра, 26 октября

Дождливая погода. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 26 октября, ожидается преимущественно без осадков. Однако дожди могут пройти от Черниговской области до Крыма.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 26 октября

По словам синоптика, завтра небольшой дождь может пройти от Черниговщины через Черкащину до Крыма. Но в основном день пройдет без существенных осадков.

Карта осадков. Фото: Наталья Диденко

Температура воздуха сильно не изменится: ночью ожидается 0...+6 °C, днем на западе +12...+18 °C, на востоке — +9...+12 °C.

В то же время, в большинстве областей в течение дня будет колебаться в пределах +10...+14 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 26 октября

В Киеве на выходных будет без осадков, ночью +3...+6 °C, днем — +11...+12 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, по данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет сухая и относительно теплая погода.

Также мы писали, что синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде завтра.