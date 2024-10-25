Прогноз погоди на вихідні 26-27 жовтня

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кібальчич

Погода у вихідні 26-27 жовтня буде сонячною та сухою. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Читайте також:

Погода в суботу 26 жовтня

У суботу, 26 жовтня, на заході країни передбачається малохмарне небо, без опадів, із ранковими туманами, а температура вдень підвищиться до +17 °С. Північні області також побачать мінливу хмарність і місцями туман, з денною температурою до +13 °С.

У центрі країни збережеться мінлива хмарність без дощів, температура вдень сягатиме +15 °С. На півдні та в Криму — тепліше, до +17 °С вдень, із легким південним вітром.

На сході очікується трохи прохолодніше, особливо вночі, до -1 °С, проте вдень повітря прогріється до +12 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в неділю, 27 жовтня

У неділю на заході України день буде малохмарним, вночі та вранці місцями очікується туман. Температура вночі становитиме від +5 °С до +10 °С, вдень підвищиться до комфортних +14…+19 °С. У північних регіонах прогнозується мінлива хмарність, температура вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С.

Центральні області також обійдуться без дощу, тут вночі +2...+7 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С. На півдні та у Криму — малохмарно, вітер трохи сильніший, але теплий: +5…+10 °С вночі і +13…+18 °С вдень.

У східних регіонах збережеться мінлива хмарність із прохолодними ночами (0...+5 °С), вдень повітря прогріється до +9...+14 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, завтра у Києві буде суха та відносно тепла погода. Раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat.