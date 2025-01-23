Прогноз погоды в Украине 23 января от синоптика Наталки Диденко — предупреждение о штиле

Мужчина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: injetenergy

Погода в Украине завтра, 24 января, будет влажной и относительно теплой. Во многих регионах ожидаются туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 24 января

По прогнозам синоптика, в пятницу в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, местами почти безветренная погода.

Температура воздуха остается стабильной: ночью около 0 °C, днем +1 °C…+4 °C, на юге теплее — до +9 °C.

Во многих регионах ожидаются густые туманы, которые могут ухудшить видимость на дорогах.

Карта осадков по состоянию на 24 января. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 24 января

В Киеве будет облачно и влажно, местами возможны небольшие осадки. Температура в столице днем составит +1…+3 °C.

Синоптик Диденко прогнозирует, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное повышение температуры.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко на 24 января

Ранее мы сообщали, что на Солнце зафиксировано две вспышки класса С. О чем это свидетельствует, можно прочитать в нашем материале.

А синоптик Наталья Птуха ранее предупреждала, что до конца текущей недели температура воздуха повысится на 2-4 °C.