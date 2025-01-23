Прогноз погоды в Украине 23 января от синоптика Наталки Диденко — предупреждение о штиле

Синоптик Диденко прогнозирует на завтра зимний штиль — где ждать
Погода в Украине завтра, 24 января, будет влажной и относительно теплой. Во многих регионах ожидаются туманы.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.
Погода в Украине 24 января
По прогнозам синоптика, в пятницу в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, местами почти безветренная погода.
Температура воздуха остается стабильной: ночью около 0 °C, днем +1 °C…+4 °C, на юге теплее — до +9 °C.
Во многих регионах ожидаются густые туманы, которые могут ухудшить видимость на дорогах.
Погода в Киеве 24 января
В Киеве будет облачно и влажно, местами возможны небольшие осадки. Температура в столице днем составит +1…+3 °C.
Синоптик Диденко прогнозирует, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное повышение температуры.
Ранее мы сообщали, что на Солнце зафиксировано две вспышки класса С. О чем это свидетельствует, можно прочитать в нашем материале.
А синоптик Наталья Птуха ранее предупреждала, что до конца текущей недели температура воздуха повысится на 2-4 °C.
Читайте Новини.LIVE!