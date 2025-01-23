Прогноз погоди в Україні 23 січня від синоптика Наталки Діденко — попередження про штиль

Чоловік йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: injetenergy

Погода в Україні завтра, 24 січня, буде вологою та відносно теплою. У багатьох регіонах очікуються тумани.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 24 січня

За прогнозами синоптика, у п’ятницю в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, слабкий, подекуди майже безвітряна погода.

Температура повітря залишається стабільною: вночі близько 0 °C, вдень +1°C…+4 °C, на півдні тепліше — до +9 °C.

У багатьох регіонах очікуються густі тумани, які можуть погіршити видимість на дорогах.

Карта опадів станом на 24 січня. Фото: Ventusky

Погода у Києві 24 січня

У Києві буде хмарно та волого, місцями можливі невеликі опади. Температура у столиці вдень становитиме +1…+3 °C.

Синоптик Діденко прогнозує, що надалі в Україні очікується поступове підвищення температури.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на 24 січня

Раніше ми повідомляли, що на Сонці зафіксовано два спалахи класу С. Про що це свідчить можна прочитати у нашому матеріалі.

А синоптик Наталя Птуха раніше попереджала, що до кінця поточного тижня температура повітря підвищиться на 2-4 °C.