Прогноз погоди в Україні 23 січня від синоптика Наталки Діденко — попередження про штиль

Синоптик Діденко прогнозує на завтра зимовий штиль — де чекати
Погода в Україні завтра, 24 січня, буде вологою та відносно теплою. У багатьох регіонах очікуються тумани.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 24 січня
За прогнозами синоптика, у п’ятницю в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, слабкий, подекуди майже безвітряна погода.
Температура повітря залишається стабільною: вночі близько 0 °C, вдень +1°C…+4 °C, на півдні тепліше — до +9 °C.
У багатьох регіонах очікуються густі тумани, які можуть погіршити видимість на дорогах.
Погода у Києві 24 січня
У Києві буде хмарно та волого, місцями можливі невеликі опади. Температура у столиці вдень становитиме +1…+3 °C.
Синоптик Діденко прогнозує, що надалі в Україні очікується поступове підвищення температури.
Раніше ми повідомляли, що на Сонці зафіксовано два спалахи класу С. Про що це свідчить можна прочитати у нашому матеріалі.
А синоптик Наталя Птуха раніше попереджала, що до кінця поточного тижня температура повітря підвищиться на 2-4 °C.
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