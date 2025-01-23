Магнітні бурі 23 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

На Сонці помітили кілька спалахів — прогноз магнітних бур
У четвер, 23 січня, на Землі не очікується значних магнітних бур. Сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 січня
За цей період на Сонці зафіксовано два спалахи класу С та один спалах класу М1,3. Спалахи класу М вважаються середніми за інтенсивністю серед великих сонячних явищ. Зокрема, спалах М1,3 може викликати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також ймовірний сонячний радіаційний шторм.
Сонячна активність на 23 січня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 161
Як зрозуміти, що магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі можуть впливати на організм людини, особливо на людей, які чутливі до змін геомагнітного поля. Основними ознаками впливу є головний біль, підвищена втомлюваність, запаморочення, дратівливість, безсоння чи, навпаки, сонливість, коливання артеріального тиску та загальне зниження працездатності. У деяких випадках можуть виникати болі в суглобах або серцево-судинні розлади.
Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися здорового способу життя, пити достатню кількість води, уникати стресів, відмовитися від вживання алкоголю та надмірної кількості кофеїну, а також більше часу проводити на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем, щоб підготувати організм до можливих змін.
Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на січень. Тим часом синопткии попередили про небезпечні погодні умови у кількох областях України у четвер, 23 січня.
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