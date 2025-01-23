Магнітні бурі 23 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Головний біль в чоловіка. Фото: Pexels

У четвер, 23 січня, на Землі не очікується значних магнітних бур. Сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 січня

За цей період на Сонці зафіксовано два спалахи класу С та один спалах класу М1,3. Спалахи класу М вважаються середніми за інтенсивністю серед великих сонячних явищ. Зокрема, спалах М1,3 може викликати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також ймовірний сонячний радіаційний шторм.

Вплив магнітних бур на організм. Фото: Pexels

Сонячна активність на 23 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 161

Як зрозуміти, що магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть впливати на організм людини, особливо на людей, які чутливі до змін геомагнітного поля. Основними ознаками впливу є головний біль, підвищена втомлюваність, запаморочення, дратівливість, безсоння чи, навпаки, сонливість, коливання артеріального тиску та загальне зниження працездатності. У деяких випадках можуть виникати болі в суглобах або серцево-судинні розлади.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися здорового способу життя, пити достатню кількість води, уникати стресів, відмовитися від вживання алкоголю та надмірної кількості кофеїну, а також більше часу проводити на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем, щоб підготувати організм до можливих змін.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на січень. Тим часом синопткии попередили про небезпечні погодні умови у кількох областях України у четвер, 23 січня.