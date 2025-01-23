Магнитные бури 23 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

В четверг, 23 января, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 января

За этот период на Солнце зафиксировано две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3. Вспышки класса М считаются средними по интенсивности среди крупных солнечных явлений. В частности, вспышка М1,3 может вызвать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также вероятный солнечный радиационный шторм.

Влияние магнитных бурь на организм. Фото: Pexels

Солнечная активность на 23 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 161

Как понять, что магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут влиять на организм человека, особенно на людей, которые чувствительны к изменениям геомагнитного поля. Основными признаками воздействия являются головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, раздражительность, бессонница или, наоборот, сонливость, колебания артериального давления и общее снижение работоспособности. В некоторых случаях могут возникать боли в суставах или сердечно-сосудистые расстройства.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, пить достаточное количество воды, избегать стрессов, отказаться от употребления алкоголя и чрезмерного количества кофеина, а также больше времени проводить на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом, чтобы подготовить организм к возможным изменениям.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на январь. Тем временем синоптики предупредили об опасных погодных условиях в нескольких областях Украины в четверг, 23 января.