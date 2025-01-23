Погода в Україні 23 січня — в кількох областях оголошено небезпеку

Засніжені зимові вулиці України. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода сьогодні, 23 січня у четвер обіцяє бути з опадами в кількох регіонах. Синоптики попереджають про мокрий сніг. У низці областей навіть оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 23 січня

В четвер невеликий мокрий сніг очікується переважно в центральних та східних областях. Хмарно буде протягом всього дня. На Правобережжі вранці місцями можливий туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби -2...+3 °C. Вдень на півдні та заході країни потеплішає +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 23 січня. Фото: скриншот

Попередження про погодну небезпеку

Як зазначили в Укргідрометцентрі, у західних, Вінницькій та Одеській областях на сьогодні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з сильним туманом, видимість буде в межах 300-500 м.

Попередження про небезпеку в кількох областях. Фото: скриншот

Погода у Києві та області 23 січня

За прогнозами синоптиків, у четвер на Київщині та у столиці очікується хмарна погода з незначними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

Вранці місцями прогнозується туман і ожеледь. Вітер переважно південно-східний, швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься від -2 °С до +3 °С, у Києві вдень близько 0 °С.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 23 січня, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Крім того, в регіоні буде сильний вітер.

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на четвер, 23 січня. Вона зазначила, що у багатьох областях очікується туман, дощ і мокрий сніг.