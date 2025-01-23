Погода в Украине 23 января — в нескольких областях объявлена опасность

Заснеженные зимние улицы Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода сегодня, 23 января, в четверг обещает быть с осадками в нескольких регионах. Синоптики предупреждают о мокрый снег. В ряде областей даже объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 23 января

В четверг небольшой мокрый снег ожидается преимущественно в центральных и восточных областях. Облачно будет в течение всего дня. На Правобережье утром местами возможен туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -2...+3 °C. Днем на юге и западе страны потеплеет +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 23 января. Фото: скриншот

Предупреждение о погодной опасности

Как отметили в Укргидрометцентре, в западных, Винницкой и Одесской областях на сегодня объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с сильным туманом, видимость будет в пределах 300-500 м.

Предупреждение об опасности в нескольких областях. Фото: скриншот

Погода в Киеве и области 23 января

По прогнозам синоптиков, в четверг на Киевщине и в столице ожидается облачная погода с незначительными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Утром местами прогнозируется туман и гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться от -2°С до +3°С, в Киеве днем около 0°С.

Напомним, в Харькове сегодня, 23 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Кроме того, в регионе будет сильный ветер.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на четверг, 23 января. Она отметила, что во многих областях ожидается туман, дождь и мокрый снег.