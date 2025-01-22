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Діденко попередила про небезпечну для водіїв погоду завтра

22 січня 2025 13:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 23 січня — Діденко попередила про туман
Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у четвер, 23 січня, очікується туман, дощ і мокрий сніг. Водіям варто бути оережними під час їзди. Максимальна температура повітря сягатиме +7 °C. 

Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 23 січня

Завтра в Україні очікуються періодичні тумани. У зв'язку з цим видимість буди низькою. Водіям варто тримати дистанцію, а також увімкнути фари. Практично в усіх областях будуть опади у вигляді дощу та мовкрого снігу.

"Хіба що в західних областях атмосфера обмежиться просто густою хмарністю, проте все одно у Карпатах та на Закарпатті буде вогко та з мокрим снігом", — зазначила синоптик.

Найближчої ночі температура повітря падатиме до -1...-4 °C. Вдень температура повітря коливатиметься від нуля до +1...+4 °C, у південній частині та подекуди на заході очікується +3...+7 °C.

Погода в Києві 23 січня

У Києві завтра пройде мокрий сніг. Протягом дня температура в столиці коливатиметься у межах 0...+2 °C.

Надалі синоптик спрогнозувала тенденцію до підвищення температури повітря як у Києві, так і в усій Україні.

погода діденка
Прогноз погоди від Наталії Діденко 23 січня. Фото: скриншот

Нагадуємо, у Києві оголосили перший рівень небезпечності через погані погодні умови. На столицю опуститься сильний туман.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, упродовж тижня, 20–27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода.

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