Прогноз погоды в Украине 23 января - Диденко предупредила о тумане

Диденко предупредила об опасной для водителей погоде завтра
В Украине в четверг, 23 января, ожидается туман, дождь и мокрый снег. Водителям следует быть осторожными во время езды. Максимальная температура воздуха будет достигать +7 °C.
Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 23 января
Завтра в Украине ожидаются периодические туманы. В связи с этим видимость будет низкой. Водителям стоит держать дистанцию, а также включить фары. Практически во всех областях будут осадки в виде дождя и мокрого снега.
"Разве что в западных областях атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом", — отметила синоптик.
Ближайшей ночью температура воздуха будет падать до -1...-4 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля до +1...+4 °C, в южной части и местами на западе ожидается +3...+7 °C.
Погода в Киеве 23 января
В Киеве завтра пройдет мокрый снег. В течение дня температура в столице будет колебаться в пределах 0...+2 °C.
В дальнейшем синоптик спрогнозировала тенденцию к повышению температуры воздуха как в Киеве, так и во всей Украине.
Напоминаем, в Киеве объявили первый уровень опасности из-за плохих погодных условий. На столицу опустится сильный туман.
Напомним, по прогнозу синоптика Натали Птухи, в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода.
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