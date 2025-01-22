Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Диденко предупредила об опасной для водителей погоде завтра arrow

Диденко предупредила об опасной для водителей погоде завтра

22 января 2025 13:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 23 января - Диденко предупредила о тумане
Туман на дороге. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в четверг, 23 января, ожидается туман, дождь и мокрый снег. Водителям следует быть осторожными во время езды. Максимальная температура воздуха будет достигать +7 °C. 

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 23 января

Завтра в Украине ожидаются периодические туманы. В связи с этим видимость будет низкой. Водителям стоит держать дистанцию, а также включить фары. Практически во всех областях будут осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Разве что в западных областях атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом", — отметила синоптик.

Ближайшей ночью температура воздуха будет падать до -1...-4 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля до +1...+4 °C, в южной части и местами на западе ожидается +3...+7 °C.

Погода в Киеве 23 января

В Киеве завтра пройдет мокрый снег. В течение дня температура в столице будет колебаться в пределах 0...+2 °C.

В дальнейшем синоптик спрогнозировала тенденцию к повышению температуры воздуха как в Киеве, так и во всей Украине.

погода диденка
Прогноз погоды от Натальи Диденко 23 января. Фото: скриншот

Напоминаем, в Киеве объявили первый уровень опасности из-за плохих погодных условий. На столицу опустится сильный туман.

Напомним, по прогнозу синоптика Натали Птухи, в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода.

снег синоптик дождь погода в Украине туман

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

18:05 Понижающие коэффициенты и пенсии военных — что изменилось в 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать