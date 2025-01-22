Прогноз погоды в Украине 23 января - Диденко предупредила о тумане

Туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 23 января, ожидается туман, дождь и мокрый снег. Водителям следует быть осторожными во время езды. Максимальная температура воздуха будет достигать +7 °C.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 23 января

Завтра в Украине ожидаются периодические туманы. В связи с этим видимость будет низкой. Водителям стоит держать дистанцию, а также включить фары. Практически во всех областях будут осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Разве что в западных областях атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом", — отметила синоптик.

Ближайшей ночью температура воздуха будет падать до -1...-4 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля до +1...+4 °C, в южной части и местами на западе ожидается +3...+7 °C.

Погода в Киеве 23 января

В Киеве завтра пройдет мокрый снег. В течение дня температура в столице будет колебаться в пределах 0...+2 °C.

В дальнейшем синоптик спрогнозировала тенденцию к повышению температуры воздуха как в Киеве, так и во всей Украине.

Прогноз погоды от Натальи Диденко 23 января. Фото: скриншот

Напоминаем, в Киеве объявили первый уровень опасности из-за плохих погодных условий. На столицу опустится сильный туман.

Напомним, по прогнозу синоптика Натали Птухи, в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода.