Погода в Украине 29 мая — точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 мая, будет неустойчивой. Периодические дожди пройдут почти по всей территории страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 29 мая

Самые сильные осадки, местами с ливнями, ожидаются на западе, севере и в большинстве центральных областей. В южных и восточных регионах дожди будут идти локально.

В западных областях будет прохладнее всего, там синоптик прогнозирует от +15 до +19°C.

В восточной части страны воздух прогреется до +23...+26°C. На остальной территории - центральной, северной и южной - ожидается комфортная температура в пределах +19...+24°C.

В Киеве 29 мая также будет дождливо. По прогнозу Диденко. днем столбики термометров покажут +20°C.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее мы писали, что до 1 июня во многих регионах Украины будет дождливая погода.

Также мы сообщали, что погода в Украине летом будет с аномальной температурой воздуха, торнадо и смерчами.