Погода в Украине 29 мая — точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Синоптик Диденко предупредила о погодных качелях завтра — прогноз
Погода в Украине завтра, 29 мая, будет неустойчивой. Периодические дожди пройдут почти по всей территории страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 29 мая
Самые сильные осадки, местами с ливнями, ожидаются на западе, севере и в большинстве центральных областей. В южных и восточных регионах дожди будут идти локально.
В западных областях будет прохладнее всего, там синоптик прогнозирует от +15 до +19°C.
В восточной части страны воздух прогреется до +23...+26°C. На остальной территории - центральной, северной и южной - ожидается комфортная температура в пределах +19...+24°C.
В Киеве 29 мая также будет дождливо. По прогнозу Диденко. днем столбики термометров покажут +20°C.
Ранее мы писали, что до 1 июня во многих регионах Украины будет дождливая погода.
Также мы сообщали, что погода в Украине летом будет с аномальной температурой воздуха, торнадо и смерчами.
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