Погода в Україні 29 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 29 травня, буде нестійкою. Періодичні дощі пройдуть майже по всій території країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 29 травня

Найсильніші опади, місцями із зливами, очікуються на заході, півночі та в більшості центральних областей. У південних і східних регіонах дощі йтимуть локально.

У західних областях буде найпрохолодніше, там синоптик прогнозує від +15 до +19°C.

У східній частині країни повітря прогріється до +23…+26°C. На решті території — центральній, північній і південній — очікується комфортна температура в межах +19…+24°C.

У Києві 29 травня також дощитиме. За прогнозом Діденко. вдень стовпчики термометрів покажуть +20°C.

Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше ми писали, що до 1 червня в багатьох регіонах України буде дощова погода.

Також ми повідомляли, що погода в Україні влітку буде з аномальною температурою повітря, торнадо та смерчами.