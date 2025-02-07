Прогноз погоды 8 февраля - Диденко предупредила о морозах

Люди на остановке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН

В Украине в субботу, 8 февраля, значительных осадков не ожидается, возможна облачная погода с прояснениями. При этом ночью температура воздуха упадет, а днем остановится на отметке 0 °C. В некоторых регионах возможны штормовые порывы ветра.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 8 февраля

По словам Диденко, в Украине ближайшей ночью предполагается -4...-10 °C, а в течение дня температура воздуха будет колебаться около 0 °C. В восточных областях будет холоднее, -1...-4 0 °C.

Ветер будет восточных направлений, умеренный. В Приазовье вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погодная карта мира. Фото: скриншот

Погода в Киеве 8 февраля

В Киеве 8 февраля будет преобладать сухая погода, будет даже солнечно. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -7...-10 °C. Днем ожидается в пределах 0...-2 °C.

Диденко также добавила, что в течение следующей недели погода существенно не изменится.

Погода от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду в Украине на первый месяц февраля и назвали даты, когда может снизиться температура до мороза.

Напомним, Диденко предупредила о резких изменениях погоды в Украине с первых чисел февраля и предупредила, когда похолодание будет особенно ощутимым.