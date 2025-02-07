Прогноз погоди 8 лютого — Діденко попередила про морози

Люди на остановке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН

В Україні у суботу, 8 лютого, значних опадів не очікується, можлива хмарна погода з проясненнями. При цьому вночі температура повітря впаде, а вдень зупиниться на позначці 0 °C. В деяких регіонах можливі штормові пориви вітру.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 8 лютого

За словами Діденко, в Україні найближчої ночі передбачається -4...-10 °C, а впродовж дня температура повітря коливатиметься близько 0 °C. У східних областях буде холодніше, -1...-4 0 °C.

Вітер буде східних напрямків, помірний. В Приазов'ї ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погодна карта світу. Фото: скриншот

Погода в Києві 8 лютого

У Києві 8 лютого переважатиме суха погода, буде навіть сонячно. Вночі температура повітря коливатиметься в межах -7...-10 °C. Вдень очікується в межах 0...-2 °C.

Діденко також додала, що протягом наступного тижня погода суттєво не зміниться.

Погода від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що синоптики спрогнозували погоду в Україні на перший місяць лютого та назвали дати, коли може знизитися температура до морозу.

Нагадаємо, Діденко попередила про різкі зміни погоди в Україні з перших чисел лютого та попередила, коли похолодання буде особливо відчутним.