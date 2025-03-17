Погода на 18 марта - какой будет погода завтра

Дождливая погода. Фото: УНИАН

Украину во вторник, 18 марта, ожидает переменчивая погода. Прогнозируется облачность с прояснениями и местами незначительные осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

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Погода в Украине 18 марта от Укргидрометеоцентра

В юго-восточных регионах, а также днем на севере возможен небольшой мокрый снег. В то же время в большинстве областей существенных осадков не прогнозируется.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

На дорогах западных областей будет сохраняться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 3-8 °С мороза, в Карпатах ожидается еще холоднее — до 9-14 °С мороза. Днем воздух прогреется до 0-5 °С тепла. Теплее будет на юго-востоке: там ночью от 3 °С тепла до 2 °С мороза, а днем ожидается 2-7 °С выше нуля.

В целом погода будет прохладной, но без значительных осадков, что позволит украинцам спланировать свои дела без значительных погодных препятствий.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Погода в Украине 18 марта от Наталки Диденко

Во вторник, 18 марта, погода будет испытывать на прочность даже тех, кто уже устал от зимы. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, поэтому без теплой одежды лучше не выходить.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Осадки в большинстве регионов обойдут стороной, только в Сумской области ожидается снег, а в Крыму и Приазовье возможен дождь. В Киеве серьезных осадков не предвидится, но ночь будет морозной — до 3-5 °С мороза. Днем температура поднимется до 2-4 °С тепла.

Синоптик предостерегает: не стоит пренебрегать теплой одеждой, ведь такая погода легко может стать причиной простуды.

Прогноз осадков. Фото: Наталка Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 18 марта в Карпатах ожидается до -14 °С.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных порывах ветра в некоторых областях Украины 18 марта.