Погода на 18 березня - якою буде погода завтра

Дощова погода. Фото: УНІАН

Україну у вівторок, 18 березня, очікує мінлива погода. Прогнозується хмарність з проясненнями та місцями незначні опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 березня від Укргідрометеоцентра

У південно-східних регіонах, а також вдень на півночі можливий невеликий мокрий сніг. Водночас у більшості областей істотних опадів не прогнозується.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

На дорогах західних областей зберігатиметься ожеледиця, тому водіям слід бути особливо уважними.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 3-8 °С морозу, в Карпатах очікується ще холодніше — до 9-14 °С морозу. Вдень повітря прогріється до 0-5 °С тепла. Тепліше буде на південному сході: там уночі від 3 °С тепла до 2 °С морозу, а вдень очікується 2-7 °С вище нуля.

Загалом погода буде прохолодною, але без значних опадів, що дозволить українцям спланувати свої справи без значних погодних перешкод.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Погода в Україні 18 березня від Наталки Діденко

У вівторок, 18 березня, погода випробовуватиме на міцність навіть тих, хто вже втомився від зими. Пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 м/с, тож без теплого одягу краще не виходити.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Опади в більшості регіонів оминуть, лише на Сумщині очікується сніг, а в Криму та Приазов'ї можливий дощ. У Києві серйозних опадів не передбачається, але ніч буде морозною — до 3-5 °С морозу. Вдень температура підніметься до 2-4 °С тепла.

Синоптикиня застерігає: не варто нехтувати теплим одягом, адже така погода легко може стати причиною застуди.

Прогноз опадів. Фото: Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що 18 березня у Карпатах очікується до -14 °С.

А синоптик Наталка Діденко попередила про сильні пориви вітру у деяких областях України 18 березня.