В Украине 16 июня будет теплая погода, но местами возможны осадки с грозами

Сильный ветер и дожди — прогноз погоды в Украине на сегодня
Погода сегодня по всей территории Украины обещает быть ветреной и дождливой. На большей части нашей родины солнышко почти не будет появляться из-за переменной облачности.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине 16 июня
Первый день новой недели в Украине будет преобладать переменная облачность. Левобережную часть Украины покроют кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны дождя не ожидается, но облачность будет.
Средняя температура воздуха +21...+26 °C, а в восточных регионах следует ожидать комфортные +18...+23 °C.
Однако следует учитывать порывистый ветер северо-западного направления, ведь его порывы местами будут достигать 12 м/с.
Прогноз от Наталки Диденко
Диденко прогнозирует на сегодня дожди, которые охватят восточную часть Украины. В то же время западные и центральные области будет согревать солнышко и осадков не будет.
А вот сильный ветер следует ожидать по всей стране. Только на западе Украины и Донецкой области с Луганщиной ветер будет без штормовых проявлений.
Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +22...+27 °C. В восточных областях около +19...+22 °C.
В Киеве сухо, ясно и тепло. Воздух в столице прогреется до +23...+25 °C.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется жара.
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