В Украине 16 июня будет теплая погода, но местами возможны осадки с грозами

Люди под сильным ветром и дождем с зонтиками. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня по всей территории Украины обещает быть ветреной и дождливой. На большей части нашей родины солнышко почти не будет появляться из-за переменной облачности.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 16 июня

Первый день новой недели в Украине будет преобладать переменная облачность. Левобережную часть Украины покроют кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны дождя не ожидается, но облачность будет.

Средняя температура воздуха +21...+26 °C, а в восточных регионах следует ожидать комфортные +18...+23 °C.

Однако следует учитывать порывистый ветер северо-западного направления, ведь его порывы местами будут достигать 12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Диденко прогнозирует на сегодня дожди, которые охватят восточную часть Украины. В то же время западные и центральные области будет согревать солнышко и осадков не будет.

А вот сильный ветер следует ожидать по всей стране. Только на западе Украины и Донецкой области с Луганщиной ветер будет без штормовых проявлений.

Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +22...+27 °C. В восточных областях около +19...+22 °C.

В Киеве сухо, ясно и тепло. Воздух в столице прогреется до +23...+25 °C.

Карта дождей. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется жара.

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