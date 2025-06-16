В Україні 16 червня буде тепла погода, але подекуди можливі опади з грозами

Люди під сильним вітром та дощем з парасольками. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні по всій території України обіцяє бути вітряною та дощовою. На більшій частині нашої батьківщини сонечко майже не з'являтиметься через мінливу хмарність.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 16 червня

Перший день нового тижня в Україні переважатиме мінлива хмарність. Лівобережну частину України покриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни дощу не очікується, але хмарність буде.

Середня температура повітря +21…+26 °C, а у східних регіонах слід очікувати комфортні +18…+23 °C.

Проте слід зважати на поривчастий вітер північно-західного напрямку, адже його пориви подекуди сягатимуть 12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Діденко прогнозує на сьогодні дощі, які охоплять східну частину України. Водночас західні та центральні області буде зігрівати сонечко й опадів не буде.

А от сильний вітер слід очікувати по всій країні. Лише на заході України та Донеччині з Луганщиною вітер буде без штормових проявів.

Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +22…+27 °C. У східних областях близько +19…+22 °C.

У Києві сухо, ясно і тепло. Повітря у столиці прогріється до +23…+25 °C.

Карта дощів. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернеться спека.

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