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Головна Метео Сильний вітер та дощі — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Сильний вітер та дощі — прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Дата публікації: 16 червня 2025 06:25
В Україні 16 червня буде тепла погода, але подекуди можливі опади з грозами
Люди під сильним вітром та дощем з парасольками. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Погода в Україні 16 червня Прогноз від Наталки Діденко

Погода сьогодні по всій території України обіцяє бути вітряною та дощовою. На більшій частині нашої батьківщини сонечко майже не з'являтиметься через мінливу хмарність.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 16 червня

Перший день нового тижня в Україні переважатиме мінлива хмарність. Лівобережну частину України покриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни дощу не очікується, але хмарність буде.

Середня температура повітря +21…+26 °C, а у східних регіонах слід очікувати комфортні +18…+23 °C.

Проте слід зважати на поривчастий вітер північно-західного напрямку, адже його пориви подекуди сягатимуть 12 м/с.

Погода в Україні 16 чернвя
Прогноз погоди в Україні на 16 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Діденко прогнозує на сьогодні дощі, які охоплять східну частину України. Водночас західні та центральні області буде зігрівати сонечко й опадів не буде. 

А от сильний вітер слід очікувати по всій країні. Лише на заході України та Донеччині з Луганщиною вітер буде без штормових проявів.

Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +22…+27 °C. У східних областях близько +19…+22 °C.

У Києві сухо, ясно і тепло. Повітря у столиці прогріється до +23…+25 °C.

Дощі в Україні
Карта дощів. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернеться спека.

Також ми розповідали, як вберегтися від теплового удару під час літньої спеки.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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