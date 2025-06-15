Погода в Україні 16 червня — точний прогноз від Наталки Діденко

Люди йдууть вулицею під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 16 червня, буде теплою, в окремих областях очікуються дощі. Також у деяких регіонах прогнозують сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 16 червня

За прогнозами Діденко, дощі охоплять східну частину країни, тоді як західні та центральні області потішить сонячна та суха погода.

Сильний вітер очікується по всій країні. Виняток — захід України та Донеччина з Луганщиною, де очікується помірний вітер без штормових проявів.

Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +22…+27 °C. У східних областях буде дещо прохолодніше — близько +19…+22 °C.

У Києві буде сухо, ясно і тепло, вдень повітря прогріється до +23…+25 °C.

"Кому хочеться спеки — не видно в найближчій перспективі особливої, хіба що на півдні України підтягнеться подекуди до +28...+30°C, а 20 червня, у п'ятницю навіть короткочасно похолоднішає до +17...+22 °C", — додала Діденко.

Карта дощів. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми писали, що в Одесі 16 червня буде по-літньому тепло та без опадів. А надвечір очікується спека.

А в Укргідрометцентрі заінтригували прогнозом погоди у Києві та області на 16 червня.