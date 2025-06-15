Погода в Україні 16 червня — точний прогноз від Наталки Діденко

Які області накриє шторм і злива завтра — Діденко дала прогноз
Погода в Україні завтра, 16 червня, буде теплою, в окремих областях очікуються дощі. Також у деяких регіонах прогнозують сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 16 червня
За прогнозами Діденко, дощі охоплять східну частину країни, тоді як західні та центральні області потішить сонячна та суха погода.
Сильний вітер очікується по всій країні. Виняток — захід України та Донеччина з Луганщиною, де очікується помірний вітер без штормових проявів.
Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +22…+27 °C. У східних областях буде дещо прохолодніше — близько +19…+22 °C.
У Києві буде сухо, ясно і тепло, вдень повітря прогріється до +23…+25 °C.
"Кому хочеться спеки — не видно в найближчій перспективі особливої, хіба що на півдні України підтягнеться подекуди до +28...+30°C, а 20 червня, у п'ятницю навіть короткочасно похолоднішає до +17...+22 °C", — додала Діденко.
Раніше ми писали, що в Одесі 16 червня буде по-літньому тепло та без опадів. А надвечір очікується спека.
А в Укргідрометцентрі заінтригували прогнозом погоди у Києві та області на 16 червня.
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