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Главная Метео Какие области накроет шторм и дождь завтра — Диденко дала прогноз

Какие области накроет шторм и дождь завтра — Диденко дала прогноз

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Дата публикации 15 июня 2025 17:48
Погода в Украине 16 июня - точный прогноз от Наталки Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: Новости.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 16 июня

Погода в Украине завтра, 16 июня, будет теплой, в отдельных областях ожидаются дожди. Также в некоторых регионах прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 16 июня

По прогнозам Диденко, дожди охватят восточную часть страны, тогда как западные и центральные области порадует солнечная и сухая погода.

Сильный ветер ожидается по всей стране. Исключение — запад Украины и Донетчина с Луганщиной, где ожидается умеренный ветер без штормовых проявлений.

Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +22...+27 °C. В восточных областях будет несколько прохладнее — около +19...+22 °C.

В Киеве будет сухо, ясно и тепло, днем воздух прогреется до +23...+25 °C.

"Кому хочется жары - не видно в ближайшей перспективе особой, разве что на юге Украины подтянется местами до +28...+30°C, а 20 июня, в пятницу даже кратковременно похолодает до +17...+22 °C", — добавила Диденко.

Дощі в Україні
Карта дождей. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы писали, что в Одессе 16 июня будет по-летнему тепло и без осадков. А вечером ожидается жара.

А в Укргидрометцентре заинтриговали прогнозом погоды в Киеве и области на 16 июня.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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