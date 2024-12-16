Прогноз погоды в Украине 17 декабря — Диденко предупредила о ветре и снеге

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается ветреная и влажная погода. Ожидается сильный ветер и дожди с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха на территории нашего государства будет достигать +12 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 17 декабря

"Завтра, 17 декабря, также Украина будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом", — говорится в сообщении.

Карта атмосферных фронтов. Фото: скриншот

По словам Диденко, удержится сильный ветер западного и северо-западного направлений. Штормовые порывы будут достигать 17-22, местами до 25 м/с.

Температура воздуха:

в течение дня в пределах +4...+9 °C;

на юге +7...+12 °C;

на северо-востоке 0...+4 °C.

Погода в Киеве 17 декабря

В Киеве завтра будет ветрено. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Возможен дождь, температура воздуха в течение дня составит +5...+7 °C.

"В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабнет в четверг, температура воздуха снизится в воскресенье", — добавила Диденко.

Прогноз от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 г., по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), тоже будет аномально теплым.

Напомним, в декабре 2024 украинцам придется пережить серию магнитных бурь. Это может спровоцировать проблемы со здоровьем.