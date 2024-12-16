Прогноз погоды в Украине 17 декабря — Диденко предупредила о ветре и снеге

Сильный ветер и мокрый снег — Диденко дала прогноз на завтра
В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается ветреная и влажная погода. Ожидается сильный ветер и дожди с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха на территории нашего государства будет достигать +12 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 17 декабря
"Завтра, 17 декабря, также Украина будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом", — говорится в сообщении.
По словам Диденко, удержится сильный ветер западного и северо-западного направлений. Штормовые порывы будут достигать 17-22, местами до 25 м/с.
Температура воздуха:
- в течение дня в пределах +4...+9 °C;
- на юге +7...+12 °C;
- на северо-востоке 0...+4 °C.
Погода в Киеве 17 декабря
В Киеве завтра будет ветрено. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Возможен дождь, температура воздуха в течение дня составит +5...+7 °C.
"В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабнет в четверг, температура воздуха снизится в воскресенье", — добавила Диденко.
Ранее мы писали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 г., по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), тоже будет аномально теплым.
Напомним, в декабре 2024 украинцам придется пережить серию магнитных бурь. Это может спровоцировать проблемы со здоровьем.
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