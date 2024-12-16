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Сильний вітер і мокрий сніг — Діденко дала прогноз на завтра

16 грудня 2024 13:52
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 17 грудня — Діденко попередила про вітер і сніг
На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 17 грудня, очікується вітряна і волога погода. Очікується сильний вітер, а також дощі з мокрим снігом. Максимальна температура повітря на території нашої держави сягатиме +12 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 17-го грудня, також Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом", — йдеться у повідомленні.

карта атмосферних фронтів
Карта атмосферних фронтів. Фото: скриншот

За словами Діденко, втримається сильний вітер, західного та північно-західного напрямків. Штормові пориви досягатимуть 17-22, місцями до 25 м/с.

Температура повітря:

  • протягом дня в межах +4...+9 °C; 
  • на півдні +7...+12 °C; 
  • на північному сході 0...+4 °C.

Погода в Києві 17 грудня

У Києві завтра буде вітряно. Пориви досягатимуть 15-20 м/с. Йтиме дощ, температура повітря впродовж дня становитиме +5...+7 °C.

"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю", — додала Діденко.

погода
Прогноз від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), теж буде аномально теплим.

Нагадаємо, у грудень 2024 року українцям доведеться пережити серію магнітних бур. Це може спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

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