Прогноз погоди в Україні 17 грудня — Діденко попередила про вітер і сніг

На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 17 грудня, очікується вітряна і волога погода. Очікується сильний вітер, а також дощі з мокрим снігом. Максимальна температура повітря на території нашої держави сягатиме +12 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 17-го грудня, також Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом", — йдеться у повідомленні.

Карта атмосферних фронтів. Фото: скриншот

За словами Діденко, втримається сильний вітер, західного та північно-західного напрямків. Штормові пориви досягатимуть 17-22, місцями до 25 м/с.

Температура повітря:

протягом дня в межах +4...+9 °C;

на півдні +7...+12 °C;

на північному сході 0...+4 °C.

Погода в Києві 17 грудня

У Києві завтра буде вітряно. Пориви досягатимуть 15-20 м/с. Йтиме дощ, температура повітря впродовж дня становитиме +5...+7 °C.

"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю", — додала Діденко.

Прогноз від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), теж буде аномально теплим.

Нагадаємо, у грудень 2024 року українцям доведеться пережити серію магнітних бур. Це може спровокувати проблеми зі здоров'ям.