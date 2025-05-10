Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 мая, — где будут заморозки

Ветреная и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 11 мая, будет холодная погода с заморозками и дождями. Кроме того, в некоторых регионах ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентра и Наталка Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 10 мая

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине будет облачная погода с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областях, днем в Украине будут умеренные, а в юго-восточной части местами небольшие дожди. Кроме того, будет северо-западный ветер 5-10 м/с, а в некоторых регионах 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине 11 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °C, а днем вырастет до +9...+14 °C. В то же время на юге и востоке страны столбики термометров "подпрыгнут" до +13...+18 °C.

Кроме того, на высокогорье Карпат будет умеренный, ночью местами значительный мокрый снег. Температура ночью -5...0 °C, днем +1...+4 °C.

Прогноз погоды от Диденко на 10 мая

В то же время Наталка Диденко рассказала, что атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности, только в Луганской и Донецкой областях 11 мая будет преобладать сухая погода.

Карта температур в Украине 11 мая. Фото: Метеопост

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+14 °C, только на юге будет несколько теплее +13...+17 °C.

"В ночные часы, при прояснениях есть вероятность заморозков на почве", — сообщила синоптик.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, синоптики рассказали, чем удивит погода во Львове завтра. В регионе возможен мокрый снег.

Также мы писали, что 10 мая в Карпатах ударил сильный мороз. В ГСЧС рассказали о ситуации.