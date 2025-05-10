Прогноз погоди в Україні на завтра 11 травня — де будуть заморозки

Сильні заморозки і шквальний вітер — де завтра прогнозують негоду
В Україні в суботу, 11 травня, буде холодна погода із заморозками та дощами. Крім того, в деяких регіонах очікується сильний вітер.
Про це повідомили в Укргідрометцентру і Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 10 травня
За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областях, вдень в Україні будуть помірні, а в південно-східній частині місцями невеликі дощі. Крім того, буде північно-західний вітер 5-10 м/с, а в деяких регіонах 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2..+7 °C, а вдень зросте до +9...+14 °C. Водночас на півдні та сході країни стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +13...+18 °C.
Крім того, на високогір'ї Карпат буде помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі 0...-5 °C, вдень +1...+4 °C.
Прогноз погоди від Діденко на 10 травня
Водночас Наталка Діденко розповіла, що атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, лише на Луганщині та Донеччині 11 травня переважатиме суха погода.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 °C, лише на півдні буде дещо тепліше +13...+17 °C.
"У нічні години, при проясненнях є ймовірність заморозків на ґрунті", — повідомила синоптик.
Нагадаємо, синоптики розповіли, чим здивує погода у Львові завтра. В регіоні можливий мокрий сніг.
Також ми писали, що 10 травня у Карпатах вдарив сильний мороз. У ДСНС розповіли про ситуацію.
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