Прогноз погоди в Україні на завтра 11 травня — де будуть заморозки

Вітряна та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні в суботу, 11 травня, буде холодна погода із заморозками та дощами. Крім того, в деяких регіонах очікується сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентру і Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 10 травня

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областях, вдень в Україні будуть помірні, а в південно-східній частині місцями невеликі дощі. Крім того, буде північно-західний вітер 5-10 м/с, а в деяких регіонах 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 11 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2..+7 °C, а вдень зросте до +9...+14 °C. Водночас на півдні та сході країни стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +13...+18 °C.

Крім того, на високогір'ї Карпат буде помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі 0...-5 °C, вдень +1...+4 °C.

Прогноз погоди від Діденко на 10 травня

Водночас Наталка Діденко розповіла, що атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, лише на Луганщині та Донеччині 11 травня переважатиме суха погода.

Карта температур в Україні 11 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 °C, лише на півдні буде дещо тепліше +13...+17 °C.

"У нічні години, при проясненнях є ймовірність заморозків на ґрунті", — повідомила синоптик.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптики розповіли, чим здивує погода у Львові завтра. В регіоні можливий мокрий сніг.

Також ми писали, що 10 травня у Карпатах вдарив сильний мороз. У ДСНС розповіли про ситуацію.