Погода в Україні 11 травня — де чекати дощів

Температура не підвищиться — яка погода буде в Україні завтра
Погода в Україні у неділю, 11 травня, буде хмарною з проясненнями. У більшості областях очікуються дощі, подекуди можливі заморозки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 11 травня
Синоптики розповіли, що вночі 11 травня у північних, більшості західних та центральних областях будуть помірні дощі, а в південно-східній частині опади будуть невеликі. Вітер упродовж дня переважатиме північно-західний з поривами 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+7 °C, вдень підніметься до +9...+14 °C, а на півдні та сході України стовпчики термометрів коливатимуться від +13 °C до +18 °C.
Водночас на високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі -5...0 °C, а вдень +1... 4 °C.
Нагадаємо, 10 травня у Карпатах вдарив сильний мороз, також там зберігається сніговий покрив. У ДСНС розповіли про ситуацію.
Також ми повідомляли, чи продовжаться дощі та заморозки у Харкові. У місті також буде сильний вітер.
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