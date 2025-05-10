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Температура не підвищиться — яка погода буде в Україні завтра

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Дата публікації: 10 травня 2025 18:34
Погода в Україні 11 травня — де чекати дощів
Холодна та дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у неділю, 11 травня, буде хмарною з проясненнями. У більшості областях очікуються дощі, подекуди можливі заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 11 травня

Синоптики розповіли, що вночі 11 травня у північних, більшості західних та центральних областях будуть помірні дощі, а в південно-східній частині опади будуть невеликі. Вітер упродовж дня переважатиме північно-західний з поривами 5-10 м/с. 

Погода в Україні 11 травня
Прогноз погоди в Україні 11 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+7 °C, вдень підніметься до +9...+14 °C, а на півдні та сході України стовпчики термометрів коливатимуться від +13 °C до +18 °C.

Водночас на високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі -5...0 °C, а вдень +1... 4 °C.

Нагадаємо, 10 травня у Карпатах вдарив сильний мороз, також там зберігається сніговий покрив. У ДСНС розповіли про ситуацію. 

Також ми повідомляли, чи продовжаться дощі та заморозки у Харкові. У місті також буде сильний вітер. 

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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