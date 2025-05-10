Погода в Украине 11 мая — где ждать дождей

Холодная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 11 мая, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей ожидаются дожди, местами возможны заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 мая

Синоптики рассказали, что ночью 11 мая в северных, большинстве западных и центральных областях будут умеренные дожди, а в юго-восточной части осадки будут небольшие. Ветер в течение дня будет преобладать северо-западный с порывами 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине 11 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °C, днем поднимется до +9...+14 °C, а на юге и востоке Украины столбики термометров будут колебаться от +13 °C до +18 °C.

В то же время на высокогорье Карпат умеренный, ночью местами значительный мокрый снег. Температура ночью -5...0 °C, а днем +1...+4 °C.

Напомним, 10 мая в Карпатах ударил сильный мороз, также там сохраняется снежный покров. В ГСЧС рассказали о ситуации.

Также мы сообщали, продолжатся ли дожди и заморозки в Харькове. В городе также будет сильный ветер.