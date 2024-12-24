Прогноз магнитных бурь 24 декабря — чего ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь во вторник, 24 декабря, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут вызвать радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 декабря

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и четыре вспышки класса М8,9.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М8,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 24 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 96.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Для уменьшения симптомов во время магнитных бурь рекомендуют придерживаться ряда советов:

достаточно спать и регулярно питаться;

пить много воды;

воздержаться от кофе и алкоголя;

избегать физических и эмоциональных нагрузок;

контролировать давление (при необходимости);

гулять на открытом воздухе.

Напомним, недавно мы писали, что зонд NASA может раскрыть новые тайны Солнца. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект.

Кроме того, ученые разработали ключ для обнаружения сигналов из дальнего космоса. Он похож на научно-фантастический Макгаффин.