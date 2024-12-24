Прогноз магнітних бур 24 грудня — чого чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у вівторок, 24 грудня, на Землі не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та чотири спалахи класу М8,9.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 24 грудня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 96.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур

Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:

достатньо спати та регулярно харчуватися;

пити багато води;

утриматись від кави та алкоголю;

уникати фізичних та емоційних навантажень;

контролювати тиск (за потреби);

гуляти на свіжому повітрі.

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