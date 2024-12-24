Прогноз магнітних бур 24 грудня — чого чекати метеозалежним

Сильні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у вівторок, 24 грудня, на Землі не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 грудня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та чотири спалахи класу М8,9.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 24 грудня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 96.
Як зменшити вплив магнітних бур
Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:
- достатньо спати та регулярно харчуватися;
- пити багато води;
- утриматись від кави та алкоголю;
- уникати фізичних та емоційних навантажень;
- контролювати тиск (за потреби);
- гуляти на свіжому повітрі.
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