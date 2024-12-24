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Сильні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

24 грудня 2024 11:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур 24 грудня — чого чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у вівторок, 24 грудня, на Землі не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та чотири спалахи класу М8,9.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 24 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 96.
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Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур

Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:

  • достатньо спати та регулярно харчуватися;
  • пити багато води;
  • утриматись від кави та алкоголю;
  • уникати фізичних та емоційних навантажень;
  • контролювати тиск (за потреби);
  • гуляти на свіжому повітрі. 

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