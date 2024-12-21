Прогноз погоды в Украине на завтра 22 декабря от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 22 декабря

Синоптики предупредили, что в южной части, восточных и большинстве центральных областей будут дожди, а ночью — с мокрым снегом.

На остальной территории страны осадков не предвидится, лишь на крайнем западе днем возможен небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 °C. Ночью в Карпатах сильные морозы — -9...-14 °C. В южной части и Днепропетровской области ожидается +1...+5 °C, а в Крыму до +10 °C.

Напомним, в Украине на Рождество, 25 декабря, температура воздуха будет около 0 °C. Таким образом, погода особо не изменится.

Также синоптики прогнозируют, что самая холодная погода и самые большие снегопады ожидаются в январе.