Прогноз погоды в Украине на завтра 22 декабря от Укргидрометцентра

Сильные дожди — в Укргидрометцентре назвали, где ухудшится погода
Погода в Украине завтра, 22 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 22 декабря
Синоптики предупредили, что в южной части, восточных и большинстве центральных областей будут дожди, а ночью — с мокрым снегом.
На остальной территории страны осадков не предвидится, лишь на крайнем западе днем возможен небольшой мокрый снег.
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток -3...+2 °C. Ночью в Карпатах сильные морозы — -9...-14 °C. В южной части и Днепропетровской области ожидается +1...+5 °C, а в Крыму до +10 °C.
Напомним, в Украине на Рождество, 25 декабря, температура воздуха будет около 0 °C. Таким образом, погода особо не изменится.
Также синоптики прогнозируют, что самая холодная погода и самые большие снегопады ожидаются в январе.
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