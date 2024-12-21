Прогноз погоди в Україні на завтра 22 грудня від Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня

Синоптики попередили, що у південній частині, східних та більшості центральних областей будуть дощі, а вночі — з мокрим снігом.

На решті території країни опадів не передбачається, лише на крайньому заході вдень можливий невеликий мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби -3...+2 °C. Вночі в Карпатах сильні морози — -9...-14 °C. У південній частині та в Дніпропетровській області очікується +1...+5 °C, а в Криму до +10 °C.

Нагадаємо, в Україні на Різдво, 25 грудня, температура повітря буде близько 0 °C. Таким чином, погода особливо не зміниться.

Також синоптики прогнозують, що найхолодніша погода та найбільші снігопади очікуються в січні.