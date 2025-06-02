Магнитные бури 2 июня — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от сильной головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Сильная магнитная буря в понедельник, 2 июня, всколыхнет Землю и ее жителей. Метеорологи предупреждают об опасности уровня G3. Буря такой силы может сказаться на здоровье всех людей, а не только метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 июня

В течение суток солнечная активность была высокой, на Солнце наблюдали семь вспышек класса С и четыре — класса М, самая большая из которых М8,2. Вспышки такого класса являются средними по вреду, там все же могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне планеты. Также есть высокая вероятность солнечного радиационного шторма.

В понедельник, 2 июня, геомагнитное поле Земли будут колебаться от незначительного до сильного штормового уровня. Также метеорологи предупреждают о солнечной активности с вероятностью вспышек Х-класса, которые являются самыми сильными.

Прогноз магнитных бурь на 2 июня. Фото: скриншот Мeteoagent

Солнечная активность на 2 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 55%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 47

Как защитить здоровье от воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют метеорологи.

Они предостерегают, что в связи с сильной магнитной бурей в группе риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день следует уделить особое внимание здоровью и придерживаться таких инструкций:

ограничьте физическую нагрузку,

не нарушайте режим сна,

желательно больше находиться на свежем воздухе,

употреблять достаточное количество жидкости.

Женщина страдает от метеоактивности. Фото: freepik

Напомним, что метеорологи обнародовали прогноз магнитных бурь на июнь. Согласно их данным, ожидается ряд опасных дат. Также известно, каким будет календарь магнитных активностей летом.