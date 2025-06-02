Магнітні бурі 2 червня — прогноз для метеозалежних

Сильна магнітна буря вдарить по метеозалежних — прогноз сьогодні
Сильна магнітна буря в понеділок, 2 червня, сколихне Землю та її мешканців. Метеорологи попереджають про небезпеку рівня G3. Буря такої сили може позначитися на здоров'я всіх людей, а не лише метеозалежних.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 червня
Упродовж доби сонячна активність була високою, на Сонці спостерігали сім спалахів класу С та чотири — класу М, найбільший із яких М8,2. Спалахи такого класу є середніми за шкодою, там все ж можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні планети. Також є висока ймовірність сонячного радіаційного шторму.
У понеділок, 2 червня, геомагнітне поле Землі коливатимуться від незначного до сильного штормового рівня. Також метеорологи попереджають про сонячну активність із ймовірністю спалахів Х-класу, які є найсильнішими.
Сонячна активність на 2 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу —- 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 47
Як захистити здоров'я від впливу магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють метеорологи.
Вони застерігають, що у зв'язку з сильною магнітною бурею у групі ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день слід приділити особливу увагу здоров'ю та дотримуватися таких інструкцій:
- обмежте фізичне навантаження,
- не порушуйте режим сну,
- бажано більше перебувати на свіжому повітрі,
- вживати достатню кількість рідини.
Нагадаємо, що метеорологи оприлюднили прогноз магнітних бур на червень. Згідно з їхніми даними, очікується низка небезпечних дат. Також відомо, яким буде календар магнітних активностей влітку.
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