Магнітні бурі 2 червня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від сильного головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Сильна магнітна буря в понеділок, 2 червня, сколихне Землю та її мешканців. Метеорологи попереджають про небезпеку рівня G3. Буря такої сили може позначитися на здоров'я всіх людей, а не лише метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 2 червня

Упродовж доби сонячна активність була високою, на Сонці спостерігали сім спалахів класу С та чотири — класу М, найбільший із яких М8,2. Спалахи такого класу є середніми за шкодою, там все ж можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні планети. Також є висока ймовірність сонячного радіаційного шторму.

У понеділок, 2 червня, геомагнітне поле Землі коливатимуться від незначного до сильного штормового рівня. Також метеорологи попереджають про сонячну активність із ймовірністю спалахів Х-класу, які є найсильнішими.

Прогноз магнітних бур на 2 червня. Фото: скриншот Мeteoagent

Сонячна активність на 2 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 55%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу —- 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 47

Як захистити здоров'я від впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють метеорологи.

Вони застерігають, що у зв'язку з сильною магнітною бурею у групі ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день слід приділити особливу увагу здоров'ю та дотримуватися таких інструкцій:

обмежте фізичне навантаження,

не порушуйте режим сну,

бажано більше перебувати на свіжому повітрі,

вживати достатню кількість рідини.

Жінка страждає від метеоактивності. Фото: freepik

Нагадаємо, що метеорологи оприлюднили прогноз магнітних бур на червень. Згідно з їхніми даними, очікується низка небезпечних дат. Також відомо, яким буде календар магнітних активностей влітку.