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Сильна магнітна буря вдарить по метеозалежних — прогноз сьогодні

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Дата публікації: 2 червня 2025 10:57
Магнітні бурі 2 червня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від сильного головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Сильна магнітна буря в понеділок, 2 червня, сколихне Землю та її мешканців. Метеорологи попереджають про небезпеку рівня G3. Буря такої сили може позначитися на здоров'я всіх людей, а не лише метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 2 червня

Упродовж доби сонячна активність була високою, на Сонці спостерігали сім спалахів  класу С та чотири — класу М, найбільший із яких М8,2. Спалахи такого класу є середніми за шкодою, там все ж можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні планети. Також є висока ймовірність сонячного радіаційного шторму.

У понеділок, 2 червня, геомагнітне поле Землі коливатимуться від незначного до сильного штормового рівня. Також метеорологи попереджають про сонячну активність із ймовірністю спалахів Х-класу, які є найсильнішими.

Сильна магнітна буря вдарить по метеозалежних — прогноз сьогодні - фото 1
Прогноз магнітних бур на 2 червня. Фото: скриншот Мeteoagent

Сонячна активність на 2 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу —- 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 47

Як захистити здоров'я від впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють метеорологи.

Вони застерігають, що у зв'язку з сильною магнітною бурею у групі ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день слід приділити особливу увагу здоров'ю та дотримуватися таких інструкцій:

  • обмежте фізичне навантаження,
  • не порушуйте режим сну,
  • бажано більше перебувати на свіжому повітрі,
  • вживати достатню кількість рідини.
Магнітні бурі 2 червня - прогноз
Жінка страждає від метеоактивності. Фото: freepik

Нагадаємо, що метеорологи оприлюднили прогноз магнітних бур на червень. Згідно з їхніми даними, очікується низка небезпечних дат. Також відомо, яким буде календар магнітних активностей влітку.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози метеозалежність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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