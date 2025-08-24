Видео
Україна
Главная Метео Ищите теплые куртки посреди августа — Диденко удивила прогнозом

Ищите теплые куртки посреди августа — Диденко удивила прогнозом

Дата публикации 24 августа 2025 12:58
Прогноз погоды в Украине на 25 августа — детали от синоптика Наталки Диденко
Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В понедельник, 25 августа, в Украине будет преобладать сухая погода, однако, в некоторых областях возможны дожди. В целом в большинстве областей страны еще задержится прохлада.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 25 августа

Ночью, 25 августа, будет дождливо на Полтавщине, Харьковщине, местами в Днепропетровской и Черкасской областях.

Температурная карта Украины 25 августа. Фото: скриншот

Ветер в этот день будет западного и северо-западного направления, местами порывистый.

В ночные часы ожидается прохладная погода. Температура составит +7...+11 °C, в Карпатах местами столбик термометра упадет до +3...+7 °C, а на юге будет немного теплее, около +8...+13 °C.

Днем столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +18...+22 °C, а в южном регионе пригреет до +20...+24 °C.

В Киеве 25-го августа будет сухо, температура составит +18...+20 °C. По словам Наталки Диденко, на следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Карпатах выпал первый снег.

Между тем синоптики составили прогноз погоды по Украине на сегодня, 24 августа, и назвали области, где будет сильный ветер и дожди.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
