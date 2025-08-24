Прогноз погоды в Украине на 25 августа — детали от синоптика Наталки Диденко

Ищите теплые куртки посреди августа — Диденко удивила прогнозом
В понедельник, 25 августа, в Украине будет преобладать сухая погода, однако, в некоторых областях возможны дожди. В целом в большинстве областей страны еще задержится прохлада.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 августа
Ночью, 25 августа, будет дождливо на Полтавщине, Харьковщине, местами в Днепропетровской и Черкасской областях.
Ветер в этот день будет западного и северо-западного направления, местами порывистый.
В ночные часы ожидается прохладная погода. Температура составит +7...+11 °C, в Карпатах местами столбик термометра упадет до +3...+7 °C, а на юге будет немного теплее, около +8...+13 °C.
Днем столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +18...+22 °C, а в южном регионе пригреет до +20...+24 °C.
В Киеве 25-го августа будет сухо, температура составит +18...+20 °C. По словам Наталки Диденко, на следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара.
Напомним, сегодня, 24 августа, в Карпатах выпал первый снег.
Между тем синоптики составили прогноз погоды по Украине на сегодня, 24 августа, и назвали области, где будет сильный ветер и дожди.
Читайте Новини.LIVE!