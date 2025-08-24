Прогноз погоди в Україні на 25 серпня — деталі від синоптика Наталки Діденко

Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У понеділок, 25 серпня, в Україні переважатиме суха погода, проте, у деяких областях можливі дощі. Загалом в більшості областей країни іще затримається прохолода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 25 серпня

Вночі, 25 серпня, дощитиме на Полтавщині, Харківщині, місцями у Дніпропетровській та Черкаській областях.

Температурна карта України 25 серпня. Фото: скриншот

Вітер цього дня буде західного та північно-західного напрямку, подекуди поривчастий.

У нічні години очікується прохолодна погода. Температура становитиме +7...+11 °C, у Карпатах місцями стовпчик термометра впаде до +3...+7 °C, а на півдні буде трохи тепліше, близько +8...+13 °C.

Вдень стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +18...+22 °C, а у південному регіоні пригріє до +20...+24 °C.

У Києві 25-го серпня буде сухо, температура складе +18...+20 °C. За словами Наталки Діденко, наступного тижня в Україну повернеться справжня літня спека.

