Прогноз погоди в Україні на 25 серпня — деталі від синоптика Наталки Діденко

Шукайте теплі куртки посеред серпня — Діденко здивувала прогнозом
У понеділок, 25 серпня, в Україні переважатиме суха погода, проте, у деяких областях можливі дощі. Загалом в більшості областей країни іще затримається прохолода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 25 серпня
Вночі, 25 серпня, дощитиме на Полтавщині, Харківщині, місцями у Дніпропетровській та Черкаській областях.
Вітер цього дня буде західного та північно-західного напрямку, подекуди поривчастий.
У нічні години очікується прохолодна погода. Температура становитиме +7...+11 °C, у Карпатах місцями стовпчик термометра впаде до +3...+7 °C, а на півдні буде трохи тепліше, близько +8...+13 °C.
Вдень стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +18...+22 °C, а у південному регіоні пригріє до +20...+24 °C.
У Києві 25-го серпня буде сухо, температура складе +18...+20 °C. За словами Наталки Діденко, наступного тижня в Україну повернеться справжня літня спека.
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, в Карпатах випав перший сніг.
Тим часом синоптики склали прогноз погоди по Україні на сьогодні, 24 серпня, та назвали області, де буде сильний вітер та дощі.
Читайте Новини.LIVE!