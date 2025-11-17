Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Штормовой ветер и снег — где ждать ненастье завтра

Штормовой ветер и снег — где ждать ненастье завтра

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 23:58
обновлено: 00:30
Погода в Украине на завтра, 18 ноября — где ждать мокрый снег
Люди на заснеженной улице. Фото: УНИАН / Сергей Чузавков

Погода в Украине во вторник, 18 ноября, будет прохладной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а в Карпатах — штормовом в придачу с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода на 18 ноября

Синоптики прогнозируют, что ночью на западе и севере ожидаются дожди, а на Закарпатье и в Карпатах местами возможны сильные дожди и мокрый снег. Днем во всех областях, кроме северных, тоже будет дождливо.

Ветер будет западный и юго-западный, скорость которого не будет превышать 7-12 м/с. Несмотря на это в большинстве областей возможны порывы до 15-20 м/с, а ночью в Карпатах даже до 25 м/с.

Температура в течение дня на западе будет 0...+5 °C, на севере, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается +4...+9 °C, на остальной территории страны — ночью +6...+11 °C, днем +12...+17 °C.

Погода в Україні 18 листопада
Карта погоды в Украине 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко 18 ноября прогнозирует преимущественно холодную погоду — днем столбики термометров не будут превышать +3...+8 °C. Правда теплее будет в южных, восточных и Днепропетровской областях, где ожидается +12...+17 °C.

"Ближайшей ночью дожди пройдут в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, а вот завтра днем в большинстве областей — без существенных осадков, только в Одесской области и в Карпатах вероятны осадки", — сообщает синоптик.

Ветер будет порывистый, порой даже штормовой до 15-20 м/с.

В Киеве тоже будет холодно, воздух прогреется до не более +6...+8 °C. Осадков в столице не прогнозируется, однако ветер будет порывистым.

Штормовой ветер и снег — где ждать ненастье завтра - фото 2
Карта температуры на 18 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что метеоролог Вазира Мартазинова спрогнозировала, какой будет зима 2025-2026 годов в Украине. В частности, она рассказала о погоде на День Святого Николая 6 декабря и Рождество 25 декабря.

Несмотря на то, что синоптики уже подготовили ряд прогнозов на зиму, ноябрь еще тоже может вас удивить погодными условиями.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко дождь ветер
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации