Погода в Украине на завтра, 18 ноября — где ждать мокрый снег

Погода в Украине во вторник, 18 ноября, будет прохладной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а в Карпатах — штормовом в придачу с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 18 ноября

Синоптики прогнозируют, что ночью на западе и севере ожидаются дожди, а на Закарпатье и в Карпатах местами возможны сильные дожди и мокрый снег. Днем во всех областях, кроме северных, тоже будет дождливо.

Ветер будет западный и юго-западный, скорость которого не будет превышать 7-12 м/с. Несмотря на это в большинстве областей возможны порывы до 15-20 м/с, а ночью в Карпатах даже до 25 м/с.

Температура в течение дня на западе будет 0...+5 °C, на севере, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается +4...+9 °C, на остальной территории страны — ночью +6...+11 °C, днем +12...+17 °C.

Карта погоды в Украине 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко 18 ноября прогнозирует преимущественно холодную погоду — днем столбики термометров не будут превышать +3...+8 °C. Правда теплее будет в южных, восточных и Днепропетровской областях, где ожидается +12...+17 °C.

"Ближайшей ночью дожди пройдут в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, а вот завтра днем в большинстве областей — без существенных осадков, только в Одесской области и в Карпатах вероятны осадки", — сообщает синоптик.

Ветер будет порывистый, порой даже штормовой до 15-20 м/с.

В Киеве тоже будет холодно, воздух прогреется до не более +6...+8 °C. Осадков в столице не прогнозируется, однако ветер будет порывистым.

Карта температуры на 18 ноября. Фото: скриншот

