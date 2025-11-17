Відео
Відео

Головна Метео Штормовий вітер та сніг — де чекати негоду завтра

Штормовий вітер та сніг — де чекати негоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 23:58
Оновлено: 00:02
Погода в Україні на завтра 18 листопада — де чекати мокрий сніг
Люди на засніженій вулиці. Фото: УНІАН / Сергій Чузавков

Погода в Україні в вівторок, 18 листопада, буде прохолодною та дощовою. Синоптики попереджають про сильний вітер, а в Карпатах — штормовий на додачу з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода на 18 листопада

Синоптики прогнозують, що вночі на заході та півночі очікуються дощі, а на Закарпатті та в Карпатах подекуди можливі сильні дощі та мокрий сніг. Вдень в усіх областях, крім північних, теж дощитиме.

Вітер буде західний та південно-західний, швидкість якого не перевищуватиме 7-12 м/с. Попри це в більшості областей можливі пориви до 15-20 м/с, а вночі в Карпатах навіть до 25 м/с.

Температура упродовж дня на заході буде 0...+5 °C, на півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях очікується +4...+9 °C, на решті території країни — вночі +6...+11 °C, вдень +12...+17 °C.

Погода в Україні 18 листопада
Мапа погоди в Україні 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко 18 листопада прогнозує переважно холодну погоду — вдень стовпчики термометрів не перевищуватимуть +3...+8 °C. Щоправда тепліше буде в південних, східних та Дніпропетровській областях, де очікується +12...+17 °C.

"Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, а ось завтра вдень у більшості областей — без істотних опадів, лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади", — повідомляє синоптикиня.

Вітер буде рвучкий, часом навіть штормовий до 15-20 м/с.

У Києві теж буде холодно, повітря прогріється до не більш як +6...+8 °C. Опадів у столиці не прогнозується, однак вітер буде поривчастим.

Штормовий вітер та сніг — де чекати негоду завтра - фото 2
Мапа температури на 18 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологиня Вазіра Мартазінова спрогнозувала, якою буде зима 2025–2026 років в Україні. Зокрема, вона розповіла про погоду на День Святого Миколая 6 грудня та Різдво 25 грудня.

Попри те, що синоптики вже підготували низку прогнозів на зиму, листопад ще теж може вас здивувати погодними умовами.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко дощ вітер
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
