Погода в Україні на завтра 18 листопада — де чекати мокрий сніг

Люди на засніженій вулиці. Фото: УНІАН / Сергій Чузавков

Погода в Україні в вівторок, 18 листопада, буде прохолодною та дощовою. Синоптики попереджають про сильний вітер, а в Карпатах — штормовий на додачу з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 18 листопада

Синоптики прогнозують, що вночі на заході та півночі очікуються дощі, а на Закарпатті та в Карпатах подекуди можливі сильні дощі та мокрий сніг. Вдень в усіх областях, крім північних, теж дощитиме.

Вітер буде західний та південно-західний, швидкість якого не перевищуватиме 7-12 м/с. Попри це в більшості областей можливі пориви до 15-20 м/с, а вночі в Карпатах навіть до 25 м/с.

Температура упродовж дня на заході буде 0...+5 °C, на півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях очікується +4...+9 °C, на решті території країни — вночі +6...+11 °C, вдень +12...+17 °C.

Мапа погоди в Україні 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко 18 листопада прогнозує переважно холодну погоду — вдень стовпчики термометрів не перевищуватимуть +3...+8 °C. Щоправда тепліше буде в південних, східних та Дніпропетровській областях, де очікується +12...+17 °C.

"Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, а ось завтра вдень у більшості областей — без істотних опадів, лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади", — повідомляє синоптикиня.

Вітер буде рвучкий, часом навіть штормовий до 15-20 м/с.

У Києві теж буде холодно, повітря прогріється до не більш як +6...+8 °C. Опадів у столиці не прогнозується, однак вітер буде поривчастим.

Мапа температури на 18 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологиня Вазіра Мартазінова спрогнозувала, якою буде зима 2025–2026 років в Україні. Зокрема, вона розповіла про погоду на День Святого Миколая 6 грудня та Різдво 25 грудня.

Попри те, що синоптики вже підготували низку прогнозів на зиму, листопад ще теж може вас здивувати погодними умовами.