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Штормовой ветер накроет регионы — прогноз от Наталки Диденко

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Дата публикации 27 мая 2025 12:22
Погода в Украине 28 мая — прогноз от Наталки Диденко
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 28 мая, погода в Украине будет влажной. В большинстве областей снова пройдут дожди. Сухая погода будет разве что на востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 мая

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Температурная карта Украины на 28 мая. Фото: Метеопост

В большинстве областей температура воздуха 28 мая будет колебаться в пределах +18...+24 °C, на востоке воздух прогреется до +26 °C, а холоднее всего будет на западе — там термометры покажут +16...+20 °C.

Наталка Диденко предупреждает, что в восточных регионах прогнозируется сильный юго-восточный ветер.

Прогноз погоды в Киеве 28 мая

В Киеве 28 мая местами пройдут дожди. Температура воздуха в течение дня составит +18...+20 °C.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на последнюю неделю мая и сообщили, где будут сильные ливни с грозами.

Тем временем другие синоптики предсказывают жаркое аномальное лето в Украине и даже смерчи и мощные грозы.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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