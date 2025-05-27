Погода в Украине 28 мая — прогноз от Наталки Диденко

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 28 мая, погода в Украине будет влажной. В большинстве областей снова пройдут дожди. Сухая погода будет разве что на востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 мая

Температурная карта Украины на 28 мая. Фото: Метеопост

В большинстве областей температура воздуха 28 мая будет колебаться в пределах +18...+24 °C, на востоке воздух прогреется до +26 °C, а холоднее всего будет на западе — там термометры покажут +16...+20 °C.

Наталка Диденко предупреждает, что в восточных регионах прогнозируется сильный юго-восточный ветер.

Прогноз погоды в Киеве 28 мая

В Киеве 28 мая местами пройдут дожди. Температура воздуха в течение дня составит +18...+20 °C.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на последнюю неделю мая и сообщили, где будут сильные ливни с грозами.

Тем временем другие синоптики предсказывают жаркое аномальное лето в Украине и даже смерчи и мощные грозы.