Погода в Україні 28 травня — прогноз від Наталки Діденко

Штормовий вітер накриє регіони — прогноз від Наталки Діденко
У середу, 28 травня, погода в Україні буде вологою. У більшості областей знову пройдуть дощі. Суха погода буде хіба що на сході країни.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 28 травня
У більшості областей температура повітря 28 травня коливатиметься в межах +18...+24 °C, на сході повітря прогріється до +26 °C, а найхолодніше буде на заході — там термометри покажуть +16...+20 °C.
Наталка Діденко попереджає, що у східних регіонах прогнозується сильний південно-східний вітер.
Прогноз погоди у Києві 28 травня
У Києві 28 травня місцями пройдуть дощі. Температура повітря протягом дня складе +18...+20 °C.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на останній тиждень травня та повідомили, де будуть сильні зливи з грозами.
Тим часом інші синоптики пророкують спекотне аномальне літо в Україні та навіть смерчі й потужні грози.
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