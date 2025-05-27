Погода в Україні 28 травня — прогноз від Наталки Діденко

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 28 травня, погода в Україні буде вологою. У більшості областей знову пройдуть дощі. Суха погода буде хіба що на сході країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Температурна карта України на 28 травня. Фото: Метеопост

У більшості областей температура повітря 28 травня коливатиметься в межах +18...+24 °C, на сході повітря прогріється до +26 °C, а найхолодніше буде на заході — там термометри покажуть +16...+20 °C.

Наталка Діденко попереджає, що у східних регіонах прогнозується сильний південно-східний вітер.

Прогноз погоди у Києві 28 травня

У Києві 28 травня місцями пройдуть дощі. Температура повітря протягом дня складе +18...+20 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на останній тиждень травня та повідомили, де будуть сильні зливи з грозами.

Тим часом інші синоптики пророкують спекотне аномальне літо в Україні та навіть смерчі й потужні грози.