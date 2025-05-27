Синоптики прогнозують аномальну спеку та торнадо влітку в Україні

Жінка під час спеки на вулиці. Ілюстративне фото: Freepik

Синоптики спрогнозували, яким буде цьогоріч літо в Україні. Отже, загалом варто очікувати аномальну спеку, торнадо та смерчі.

Про це інформує ТСН.

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Отже, за попередніми прогнозами синоптиків, цьогоріч літо в Україні, ймовірно, буде аномально теплим, з температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми.

Синоптики прогнозують, що середня температура влітку може бути на 1-2 °C вищою за норму. Водночас вершина спеки буде у липні, коли температура може перевищити +40 °C, особливо в південних і східних регіонах країни.

За прогнозами синоптиків, після прохолодного травня червень розпочнеться з поступового потепління. У Києві очікується денна температура до +25 °C, нічна — до +15 °C, з переважно сухою та сонячною погодою.

У Львові прогнозуються денні температури в межах +21…+25 °C, з мінливою хмарністю та можливими короткочасними дощами.

Натомість у липні та серпні слід очікувати пік спеки та можливі екстремальні явища. Липень традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні, і 2025 рік не стане винятком. Очікується, що температура повітря сягатиме +35…+40 °C, особливо в південних та східних областях.

Серпень також буде теплим, з температурою вище середньої, але з меншою ймовірністю екстремальної спеки.

Торнадо влітку. Ілюстративне фото: Freepik

Небезпечні природні явища влітку в Україні

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав українців, що вже цього літа нас очікують небезпечні природні явища. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. За його словами, цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

Зі слів Кібальчича, смерчі в Україні не є рідкісним явищем.

"Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", — пояснив фахівець.

Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах.

Нагадаємо, що в кінці квітня 2025 року торнадо спостерігали на Київщині, у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту. Експерти кажуть, що незвичне природне явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерч, що мало чим відрізняється від торнадо.

Водночас еколог Олександр Соколенко в коментарі для ТСН.ua. пояснив, що в Україні торнадо та смерчі менш небезпечні, аніж в США. Але природа їхнього утворення однакова.

Еколог наголошує, що насправді торнадо та смерчі й раніше були в Україні. Проте більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку — більша сонячна активність.

Фахівець вважає, що торнадо — це цілком звичне для України явище. За словами Соколенка, через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними.

"Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини — малопотужне явище. Якби хтось з людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг, не більше", — пояснив спеціаліст.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода протягом усього тижня.

Також астросиноптики попередили про сплеск магнітних бур у червні цього року.