Синоптики прогнозируют аномальную жару и торнадо летом в Украине

Женщина во время жары на улице. Иллюстративное фото: Freepik

Синоптики спрогнозировали, каким будет в этом году лето в Украине. Итак, в целом стоит ожидать аномальную жару, торнадо и смерчи.

Об этом информирует ТСН.

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Итак, по предварительным прогнозам синоптиков, в этом году лето в Украине, вероятно, будет аномально теплым, с температурными показателями, превышающими средние многолетние нормы.

Синоптики прогнозируют, что средняя температура летом может быть на 1-2 °C выше нормы. При этом вершина жары будет в июле, когда температура может превысить +40 °C, особенно в южных и восточных регионах страны.

По прогнозам синоптиков, после прохладного мая июнь начнется с постепенного потепления. В Киеве ожидается дневная температура до +25 °C, ночная — до +15 °C, с преимущественно сухой и солнечной погодой.

Во Львове прогнозируются дневные температуры в пределах +21...+25 °C, с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями.

Зато в июле и августе следует ожидать пик жары и возможные экстремальные явления. Июль традиционно является самым жарким месяцем в Украине, и 2025 год не станет исключением. Ожидается, что температура воздуха будет достигать +35...+40 °C, особенно в южных и восточных областях.

Август также будет теплым, с температурой выше средней, но с меньшей вероятностью экстремальной жары.

Торнадо летом. Иллюстративное фото: Freepik

Опасные природные явления летом в Украине

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал украинцев, что уже этим летом нас ожидают опасные природные явления. Он отметил, что в Украине растет количество случаев образования торнадо и смерчей, которые могут стать еще опаснее. По его словам, в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.

По словам Кибальчича, смерчи в Украине не является редким явлением.

"Правда, обычно они кратковременные и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит", — объяснил специалист.

Впрочем, усиленная активность гроз может привести к значительным осложнениям, в частности град может повредить урожай, а шквальные ветры могут вызвать серьезные повреждения в населенных пунктах.

Напомним, что в конце апреля 2025 года торнадо наблюдали на Киевщине, в Броварском районе. Очевидцы зафиксировали природное явление на видео, где видно, как вихрь поднимает пыль и обломки на значительную высоту. Эксперты говорят, что необычное природное явление, которое заметили в столичном регионе, больше напоминает смерч, что мало чем отличается от торнадо.

В то же время эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua. объяснил, что в Украине торнадо и смерчи менее опасны, чем в США. Но природа их образования одинакова.

Эколог отмечает, что на самом деле торнадо и смерчи и раньше были в Украине. Однако больше эти природные явления фиксируются именно на юге Украины, там, где с одной стороны есть влияние моря, а с другой стороны — большая солнечная активность.

Специалист считает, что торнадо — это вполне привычное для Украины явление. По словам Соколенко, из-за климатических изменений, которые сейчас происходят в Украине, таких торнадо и смерчей может стать больше, а еще они могут стать более активными и опасными.

"Что касается торнадо, который заметили на Киевщине, то он не слишком мощный. Мощным торнадо можно назвать тот, что проходил через Флориду, когда он за 15 секунд уничтожил целый город. А торнадо с Киевщины — маломощное явление. Если бы кто-то из людей оказался в его эпицентре, то вихрь мог бы вырвать что-то из рук у человека или максимум сбить его с ног, не более", — объяснил специалист.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в течение всей недели.

Также астросиноптики предупредили о всплеске магнитных бурь в июне этого года.