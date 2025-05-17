Прогноз погоды в Украине на завтра 18 мая — где будет гроза

Люди во время ливня в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН / Борис Корпусенко

Погода в Украине в воскресенье, 18 мая, будет дождливой. В большинстве областей ожидаются умеренные осадки, местами с грозой и штормовым ветром. Температура воздуха ожидается около +15 °C, однако на юге будет несколько теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 18 мая

"В восточных и северо-восточных областях, днем в Карпатском регионе умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.

Также в Укргидрометцентре прогнозируют в Карпатах мокрый снег и дожди.

Температура воздуха:

ночью на Правобережье +4...+9 °C, на Левобережье +8...+13 °C;

днем +12...+17 °C, на юго-востоке +18...+23 °C;

в Карпатах ночью и днем 0...+5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 18 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 18 мая

По информации синоптика Наталки Диденко, 18 мая в Украине прогнозируются дожди, однако будет теплее, чем 17-го. Так, температура воздуха днем +15...+19 °C, в восточных и южных областях — +18...+22 °C. Зато на западе страны будет прохладная погода — столбики термометров не поднимутся выше +10...+14 °C.

В Киеве в воскресенье будет сухо и относительно тепло. Воздух в столице прогреется до +15 °C.

Температурная карта Украины на 18 мая. Фото: meteopost

Напомним, что Наталка Диденко спрогнозировала, когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло. Потепление будет длительным.

Также мы сообщали, что на выходных синоптики прогнозировали непогоду с градом в ряде областей. Было предупреждение и о штормовом ветре.