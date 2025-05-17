Прогноз погоди в Україні на завтра 18 травня — де буде гроза

Люди під час зливи в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН / Борис Корпусенко

Погода в Україні в неділю, 18 травня, буде дощовою. В більшості областей очікуються помірні опади, подекуди з грозою та штормовим вітром. Температура повітря очікується близько +15 °C, однак на півдні буде дещо тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 18 травня

"У східних та північно-східних областях, вдень в Карпатському регіоні помірні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", — попереджають синоптики.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують у Карпатах мокрий сніг та дощі.

Температура повітря:

вночі на Правобережжі +4...+9 °C, на Лівобережжі +8...+13 °C;

вдень +12...+17 °C, на південному сході +18...+23 °C;

у Карпатах вночі та вдень 0...+5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 18 травня

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, 18 травня в Україні прогнозуються дощі, однак буде тепліше, ніж 17-го. Так, температура повітря вдень +15...+19 °C, у східних та південних областях — +18...+22 °C. Натомість на заході країни буде прохолодна погода — стовпчики термометрів не піднімуться вище +10...+14 °C.

У Києві в неділю буде сухо та відносно тепло. Повітря в столиці прогріється до +15 °C.

Температурна карта України на 18 травня. Фото: meteopost

Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну нарешті прийде справжнє тепло. Потепління буде тривалим.

Також ми повідомляли, що на вихідних синоптики прогнозували негоду з градом в низці областей. Було попередження й про штормовий вітер.