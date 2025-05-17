Погода в Україні 18 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Коли прийде справжнє літнє тепло — Діденко дала прогноз
Погода в Україні завтра, 18 травня, буде теплою та подекуди дощовою. Місцями очікується до +22 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 18 травня
За прогнозами синоптика, у неділю дощитиме майже по всій території країни, окрім півдня — там буде сухо.
Температура повітря на сході та півдні +18…+22 °C. У західних областях прохолодніше лише +10…+14 °C. У Києві температура повітря буде ще нижчою, в межах +10…+12 °C.
Діденко додала, що довготривале потепління прийде в Україну лише після 21 травня.
"У неділю варто висунути носа на вулицю і пройтися приємно, дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів", — підсумувала синоптик.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Карпатах в ніч проти 18 травня пройде невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ.
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