Погода в Україні 18 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Дівчинка біля фонтану. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 18 травня, буде теплою та подекуди дощовою. Місцями очікується до +22 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 18 травня

За прогнозами синоптика, у неділю дощитиме майже по всій території країни, окрім півдня — там буде сухо.

Температура повітря на сході та півдні +18…+22 °C. У західних областях прохолодніше лише +10…+14 °C. У Києві температура повітря буде ще нижчою, в межах +10…+12 °C.

Діденко додала, що довготривале потепління прийде в Україну лише після 21 травня.

"У неділю варто висунути носа на вулицю і пройтися приємно, дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів", — підсумувала синоптик.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Карпатах в ніч проти 18 травня пройде невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ.

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